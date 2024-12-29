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الجيش: توقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة من البقاع وطرابلس

أمن وقضاء
2024-12-29 | 06:26
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الجيش: توقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة من البقاع وطرابلس
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الجيش: توقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة من البقاع وطرابلس

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مدينة بعلبك ومناطق الفاعور وتعلبايا وجلالا – البقاع، وأوقفت المواطنين (ع.ع.) و(م.ع.) و(ع.ع.) و(م.ز.) و(س.ق.) المطلوبين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية بالإضافة إلى ذخائر وأعتدة عسكرية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي – طرابلس الفلسطيني (ي.ا.) والسوريَّين (م.ص.) و(غ.ب.) لتورطهم في جريمة قتل المواطن (ا.ف.) الذي عثر عليه مقتولًا داخل سيارته بتاريخ 21 / 12 /2024 في منطقة جبل البداوي.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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