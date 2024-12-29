شكّلا عصابة لسرقة الدراجات الآلية و"المعلومات" تكشف هويتيهما وتوقفهما

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورطين بها.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفّة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هوية افراد عصابة نفّذت عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق بيروت وجبل لبنان، ومكان تواجدهما داخل فندق في محلة طريق المطار، وهما كل من:



-ع. ك. (مواليد العام ۲۰۰۷ سوري)



– ب.ح. ع. (مواليد العام ۲۰۰۲ سوري)



وقد انتشر لهما فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق تنفيذهما عملية سرقة دراجة آلية من محلة المنارة.



كما تبيّن أن الثاني من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، مخدرات، سرقة دراجات آلية، تحرش، شجار وتخريب، ويوجد بحقه /6/ ملاحقات قضائية بجرائم: سرقة، مخدرات، فرار من السجن، ونقل أسلحة وذخائر حربية.



وبتاريخ 20-12-2024، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة أسفرت عن توقيفهما، بتفتيشهما والغرفة تم ضبط ما يلي:



مسدس حربي- دراجتين آليتين إحداها معمم عنها بلاغ بحث وتحر- أدوات تستخدم في عمليات السرقة – كمية من حشيشة الكيف- دفتر ورق لف- مبلغ مالي وهاتفين خلويّين.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق بيروت وجبل لبنان، كما اعترفا بتعاطي المخدرات.



وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.