مقتل لبنانيين واصابة آخر في اطلاق نار على سيارتهم بحمص

قُتل اللبنانيان م. ص وع. ك، كما اصيب شقيق م. ص، بعد تعرضهم لاطلاق نار في حمص.



ووقف المعلومات، فإن عصابات حاولت سرقة سيارتهم في مدينة حمص وقامت بإطلاق النار عليهم.





