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كشف هوية منفذَي عملية سرقة من داخل فيلا في ضهر العين...
أمن وقضاء
2024-12-29 | 11:41
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كشف هوية منفذَي عملية سرقة من داخل فيلا في ضهر العين...
أقدم مجهولون بتاريخ 11-12-2024 وفي محلة ضهر العين، على الدخول الى فيلا عائدة لأحد المواطنين وسرقوا خزنة حديدية تحتوي على مبلغ /50,000/ دولار أميركي وكمية من المجوهرات ومسدّسين حربيّين، وفروا الى جهة مجهولة.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية منفذي عملية السرقة وتوقيفهم.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويتيهما ومن بينهما الرأس المدبر للعملية، ويدعى ع. ر. ص. (مواليد العام ۱۹۹۷ لبناني).
وبتاريخ 18-12-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة القبة.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة المذكورة بالإشتراك مع شخص آخر، وأنه خبأ حصته من عملية السرقة في بلدة بتوراتيج، حيث قام بإجراء دلالة على المكان، وتم ضبط مبلغ /9,150/ $ و/1,000/ يورو وكمية من المجوهرات ومسدس حربي.
وأعيدت المضبوطات الى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
منفذَي
عملية
العين...
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