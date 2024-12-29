الدفاع المدني إستلم جثماني شهيدين لبنانيين قضيا في حمص والجريح الثالث

تسلمت عمليات البقاع في الدفاع المدني عند نقطة جديدة يابوس في الأراضي السورية (نقطة الأمن العام - المصنع) جثماني الشهيدين اللبنانيين اللذين قضيا في حمص صباح اليوم، بالإضافة إلى الجريح الثالث المصاب في رجله، وقد تم نقلهم إلى داخل الأراضي اللبنانية.