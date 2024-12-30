اعتصام أمام قصر العدل احتجاجا على توقيف القرضاوي

نفذ عدد من الأشخاص اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، وذلك على خلفية توقيف الناشط عبد الرحمن القرضاوي، وفق مذكرة صادرة عن الانتربول الدولي.



وكان القرضاوي قد دخل الى لبنان بجواز سفر تركي، وهو نجل الزعيم الروحي الراحل لجماعة الإخوان المسلمين في مصر يوسف القرضاوي.