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الجيش: للتجاوب مع الإجراءات الأمنية في مناسبة عيد رأس السنة

أمن وقضاء
2024-12-31 | 03:24
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الجيش: للتجاوب مع الإجراءات الأمنية في مناسبة عيد رأس السنة
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الجيش: للتجاوب مع الإجراءات الأمنية في مناسبة عيد رأس السنة

باشرت وحدات الجيش بتعزيز الإجراءات الأمنية، ضمن إطار مهماتها العملانية وتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية، في مناسبة عيد رأس السنة.

ويهدف ذلك إلى حماية المناطق والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين، وفق بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إشكالات.

وحذّرت من مغبة إطلاق النار لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة احت طائلة الملاحقة القانونية لعامة.

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