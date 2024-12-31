ينشطان بسرقة المنازل بواسطة الكسر والخلع في الميّة وميّة... فوقعا في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليميّ عن حصول عدة سرقات، في بلدة المية ومية بواسطة الكسر والخلع، آخرها سرقة مبلغ /2000/ دولار أميركيّ من داخل أحد المنازل في البلدة المذكورة.



وأكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّه اشتُبه بأحد الأشخاص من الجنسية السورية ويدعى:

- ف. أ. (مكتوم القيد ومن دون أوراق ثبوتية / حسب أقواله)



وبعد عملية مراقبة حثيثة، قامت إحدى دوريات المفرزة بالإطباق عليه وتوقيفه بالجرم المشهود أثناء كسر زجاج سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" بهدف سرقتها، وكان برفقته المدعو (هـ. أ. من مواليد عام 1990، سوريّ الجنسية، ومن دون أوراق ثبوتية / حسب أقواله).



واعترفا بسرقة عدد من المنازل في بلدة المية ومية ومحيطها، آخرها سرقة مبلغ الثلاثة آلاف دولار، وضبط بحوزة الموقوف الثاني كمية من حبوب "الكبتاغون".



وسلّم الموقوفان إلى القطعة المعنية، وأجري المقتضى القانونيّ بحقّهما، بناء على إشارة القضاء.