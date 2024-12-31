"الريجي" تضبط في مناطق شمالية مصنوعات تبغية مهربة ومزورة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، أن "جهاز مكافحة التهريب في "الريجي"، ضبط كميات كبيرة من السيجار المهرب والمزور والسجائر الإلكترونية والمعسل المزور والسجائر المهربة نتيجة عمليات دهم في سرعل- زغرتا ومرياطة وطرابلس والميناء في الشمال.



ولفتت في بيان، الى أنها "سطرت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".