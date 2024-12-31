أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا

مارون ناصيف الكاتب: مارون ناصيف
أمن وقضاء
2024-12-31 | 13:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

أمن وقضاء

للعفو

العام

بقطبة

مخفية...

المحكومين

والمجرمين

الحرية

أيضًا

LBCI التالي
الجيش: للتجاوب مع الإجراءات الأمنية في مناسبة عيد رأس السنة
إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-12-30

السنة الجديدة حظ وجوائز مع تطبيق MyMonty ووسام حنا عالـLBCI…

LBCI
اخبار البرامج
16:38

بعد رحلة بحث شاقة وسنوات من الفراق... هل وصلت قصة محمود ووالدته إلى خواتيمها السعيدة؟

LBCI
فنّ
16:27

وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
15:48

الدفاع المدني: إنتشال جثتي شهيدين من حي آل فاعور في الخيام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:48

الدفاع المدني: إنتشال جثتي شهيدين من حي آل فاعور في الخيام

LBCI
أمن وقضاء
14:19

إخماد حريقين في المحمرة وببنين

LBCI
أخبار دولية
13:42

جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…

LBCI
أمن وقضاء
10:17

"الريجي" تضبط في مناطق شمالية مصنوعات تبغية مهربة ومزورة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:51

أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها

LBCI
أخبار دولية
2024-12-28

الأمم المتحدة: مطار صنعاء مرفق مدنيّ وحيويّ لإيصال المساعدات الإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-30

البستاني من دار الفتوى : لا أشكل تحديا لأحد وإذا كان هناك فرصة لوجودي كتوافقي فأنا حاضر للمسؤولية

LBCI
أخبار دولية
2024-11-29

مسؤول لـ"رويترز": وفد من حماس يصل للقاهرة السبت لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

جديد قضية عبد الرحمن القرضاوي…

LBCI
أمن وقضاء
13:41

إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جمعية "كلنا عيلة" تحتفل بالأعياد مع أبناء الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين نيويورك والرياض... المشهد الثقافي والفني كان حافلا عام 2024 رغم كل شيء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

التنجيم ظاهرة تعود إلى آلاف السنين وتتجدد على رأس كل سنة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

في ليلة رأس السنة.. اجراءات أمنية استثنائية بالرغم من حجم المعاناة المعيشية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

Top 5: أبرز الاحداث في العالم خلال العام 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

top 5: أبرز الاحداث في لبنان خلال العام 2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

الشباب اللبناني: أحلامنا لعام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:05

خلاف في استوديو الـLBCI بين رولا بقسماطي وريان حركة... ماذا حصل؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:51

أدرعي: يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها

LBCI
صحف اليوم
00:24

باسيل لـ"الجمهورية": جعجع هو من يمتلك الشرعية الشعبية وله الأولوية

LBCI
صحف اليوم
00:12

جعجع يطلب من التيار: رشّحوني للرئاسة! (الأخبار)

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
12:10

على متن الطائرة... إعلامي لبناني شهير يتعرض للسرقة وهذا ما حذّر منه! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
23:51

أسرار الصحف المحلية 31-12-2024

LBCI
آخر الأخبار
09:11

معلومات للـLBCI: سفارة لبنان في ابو ظبي تسلّمت بشكل رسمي طلب الامارات لاسترداد القرضاوي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More