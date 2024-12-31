إقتراح للعفو العام بقطبة مخفية... كبار المحكومين والمجرمين إلى الحرية أيضًا

الجيش: للتجاوب مع الإجراءات الأمنية في مناسبة عيد رأس السنة

الجيش: للتجاوب مع الإجراءات الأمنية في مناسبة عيد رأس السنة

إسرائيل تحقق في السلم ما لم تحققه في الحرب