إخماد حريقين في المحمرة وببنين

تمكنت فرق الدفاع المدني والاهالي في عكار من اطفاء حريق شب في محل لمبيع الالواح الشمسية عند أوتوستراد بلدة المحمرة مدخل مخيم نهر البارد.



كما إندلع حريق آخر داخل مخيم يضم نازحين سوريين في بلدة ببنين في حارة السبسبي - عكار، ما أدى إلى إحتراق خيمتهم، واقتصرت الأضرار على الماديات.