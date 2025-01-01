بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة

رافقت عناصر قوى الأمن الداخلي المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة، من خلال تسيير دوريات على الأوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعاً لحصول حوادث.

بالفيديو: #قوى_الامن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم في إحدى الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ليلة رأس السنة، من خلال تسيير دوريات على الأوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعاً لحصول حوادث.#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/60AYCKQJes — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 1, 2025

كذلك، انتشرت عناصر من مختلف قطعات قوى الأمن الداخلي في المناطق اللبنانية كافة، بمهمة حفظ أمن ونظام ليلة رأس السنة.

عناصر من مختلف قطعات #قوى_الامن الداخلي منتشرة في المناطق اللبنانية كافة، بمهمة حفظ أمن ونظام ليلة رأس السنة #ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/jNQqW4Ifkz — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 31, 2024



كما أقامت عدد من مفارز السير في قوى الأمن الداخلي حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين.