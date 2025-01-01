بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة

بالفيديو: #قوى_الامن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم في إحدى الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ليلة رأس السنة، من خلال تسيير دوريات على الأوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعاً لحصول حوادث.#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/60AYCKQJes
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 1, 2025
بالفيديو: #قوى_الامن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم في إحدى الإجراءات الناجحة التي تم اتخاذها ليلة رأس السنة، من خلال تسيير دوريات على الأوتوستراد الساحلي لتخفيف سرعة السائقين منعاً لحصول حوادث.#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/60AYCKQJes
عناصر من مختلف قطعات #قوى_الامن الداخلي منتشرة في المناطق اللبنانية كافة، بمهمة حفظ أمن ونظام ليلة رأس السنة #ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/jNQqW4Ifkz
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 31, 2024
عناصر من مختلف قطعات #قوى_الامن الداخلي منتشرة في المناطق اللبنانية كافة، بمهمة حفظ أمن ونظام ليلة رأس السنة #ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/jNQqW4Ifkz
حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين أقامتها عدد من مفارز السير في #قوى_الامن الداخلي#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/swZIJy494E
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 1, 2025
حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين أقامتها عدد من مفارز السير في #قوى_الامن الداخلي#ما_تشرب_وتسوق pic.twitter.com/swZIJy494E