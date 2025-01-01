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هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
أمن وقضاء
2025-01-01 | 00:14
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هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
كشفت مصادر للـLBCI أنه في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم عبد الرحمن القرضاوي، هناك توجه لاستدعاء السفير اللبناني لدى أنقرة وتسليمه كتاب احتجاج رسمي، واستدعاء السفير التركي لدى بيروت للتشاور بشأن الخطوات الممكنة.
وأفادت المصادر بأن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، إبراهيم كالن، أجرى اتصالاً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طالباً تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى أنقرة كونه مواطناً يحمل الجنسية التركية كلاجئ سياسي.
وذكرت أن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أجرى اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الذي أكد التزام لبنان بالقانون الدولي والتعاون الأمني مع الدول الصديقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
لبنان
عبد الرحمن القرضاوي
الطلب التركي
تسليم
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