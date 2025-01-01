سرقة منزل في العقيبة - كسروان

أقدم مجهول ليلا على دخول منزل المواطنة م.ب في بلدة العقيبة - كسروان بواسطة كسر زجاج نافذة المطبخ، مستغلا إطلاق المفرقعات النارية لمناسبة السنة الجديدة وسرقة مليوني ليرة وبعض المقتنيات.



ولدى محاولته التفتيش عن أموال أخرى تنبهت صاحبة المنزل وصرخت في وجهه فارتبك وفرّ.



وقد حضرت إلى المكان عناصر شرطة العقيبة، والتحقيقات جارية لكشف السارق، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.