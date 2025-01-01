القاضي رمضان اوقف فلسطينيا على خلفية محاولته احراق شجرة الميلاد في صيدا

اوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان الفلسطيني "إ. د" وذلك على خلفية محاولته اخراق شجرة الميلاد التي تم رفعها عند تقاطع اشارة ايليا في مدينة صيدا حيث احرق جزء منها.

وقد احال رمضان الموقوف إلى شعبة المعلومات للتوسع في التحقيق معه، ليبنى على التحقيق مقتضاه.