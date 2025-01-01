أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن: توقيف أربعة مروجي مخدّرات وضبط كميّة من المواد المخدّرة ودولارات مزيّفة
أمن وقضاء
2025-01-01 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن: توقيف أربعة مروجي مخدّرات وضبط كميّة من المواد المخدّرة ودولارات مزيّفة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، قامت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بتاريخ 30-12-2024، بحملة مداهمات في مناطق: الضبيّة، صبرا، والرويسات- الجديدة، أسفر عنها توقيف أربعة مروّجين من أصحاب السّوابق، وهم كلّ من: ر. أ. (مواليد عام 1982، لبناني)، خ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني)، م. ش. (مواليد عام 1994، سوري)، ن. خ. (مواليد عام 2001، سوريّة).
بتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على كميّة متنوّعة من المواد المخدّرة (كوكايين، و"كريستال ميث"، وماريجوانا، وكيتامين، وحبوب مخدّرة)، إضافةً إلى أوراق نقديّة مزيّفة من فئة /20/ دولاراً أميركيًّا.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختصّ".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
توقيف
أربعة
مروجي
مخدّرات
كميّة
المواد
المخدّرة
ودولارات
مزيّفة
التالي
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
مولوي: مسألة إطلاق النار العشوائي أصبحت جرماً عقوبته مشدّدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-12-31
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2024-12-31
الجيش: عمليات دهم وتوقيف 393 شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
0
أمن وقضاء
2024-12-30
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2024-12-30
الجيش: توقيف 31 مواطناً في مختلف المناطق اللبنانية ضمن إطار التدابير الأمنية
0
أخبار دولية
2024-12-29
توقيف سبعة مهربين بعد مقتل أربعة مهاجرين خلال عبورهم إلى جزر الكناري
أخبار دولية
2024-12-29
توقيف سبعة مهربين بعد مقتل أربعة مهاجرين خلال عبورهم إلى جزر الكناري
0
أخبار لبنان
2024-12-25
لقاء بين سلام ونقيب مستوردي المواد الغذائية... وبحث في الأمن الغذائي والإستيراد والتصدير
أخبار لبنان
2024-12-25
لقاء بين سلام ونقيب مستوردي المواد الغذائية... وبحث في الأمن الغذائي والإستيراد والتصدير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:53
القاضي رمضان اوقف فلسطينيا على خلفية محاولته احراق شجرة الميلاد في صيدا
أمن وقضاء
07:53
القاضي رمضان اوقف فلسطينيا على خلفية محاولته احراق شجرة الميلاد في صيدا
0
أمن وقضاء
06:18
قوى الأمن تعمم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
06:18
قوى الأمن تعمم صورة قاصر مفقودة
0
أمن وقضاء
05:49
سرقة منزل في العقيبة - كسروان
أمن وقضاء
05:49
سرقة منزل في العقيبة - كسروان
0
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:43
رئيس السنغال: إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد اعتبارا من 2025
أخبار دولية
05:43
رئيس السنغال: إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد اعتبارا من 2025
0
آخر الأخبار
2024-12-30
يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية: إذا لم نتخذ قرارات في شأن غزة فإننا نقوض انجازات الحرب ولا نسقط "حماس"
آخر الأخبار
2024-12-30
يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية: إذا لم نتخذ قرارات في شأن غزة فإننا نقوض انجازات الحرب ولا نسقط "حماس"
0
فنّ
2024-12-31
مع نهاية عام 2024... باسم مغنية: روحة بلا رجعة
فنّ
2024-12-31
مع نهاية عام 2024... باسم مغنية: روحة بلا رجعة
0
فنّ
2024-12-31
وفاة الراقصة الجنوب إفريقية الشهيرة دادا ماسيلو عن 39 عاما
فنّ
2024-12-31
وفاة الراقصة الجنوب إفريقية الشهيرة دادا ماسيلو عن 39 عاما
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:48
حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار
رياضة
13:48
حاملاً العلم اللبناني.. الدرّاج الدولي رفيق عيد للمنافسة في رالي داكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوظائف الأعلى اجرًا للعام ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...
تقارير نشرة الاخبار
13:34
دفاتر السوق متوفرة في جونية وهذه هي الخطوات كافة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الـLBCI من البياضة الى شمع هذا ما بقي من المقام والقلعة..وهنا تدمرت دبابات اسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مع اقتراب موعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا.. اسرائيل تستعد للبقاء في لبنان فترة اطول
0
أخبار دولية
13:11
منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
أخبار دولية
13:11
منطقة قسد في سوريا هي الأغنى وصراع الأكراد مع حلفاء تركيا ينذر بالأسوأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
زخم في المشاورات الرئاسية قبل جلسة ٩ كانون الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:05
زخم في المشاورات الرئاسية قبل جلسة ٩ كانون الثاني
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 1-1-2025
0
أخبار دولية
11:17
بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا
أخبار دولية
11:17
بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس: لم أتلقَ أي دعوة للمشاركة في مؤتمر وطني بشأن سوريا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
خبر عاجل
01:23
أدرعي: استهدفنا مركبة ومستودعا للأسلحة في جنوب لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
أمن وقضاء
00:14
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
3
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
خبر عاجل
13:12
معلومات الـLBCI: وفد سوري رسمي يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات أنس خطاب غادر في أول زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض
4
خبر عاجل
11:47
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
خبر عاجل
11:47
مصادر الـLBCI في القيادة السورية الجديدة: تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا
5
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
فنّ
16:27
وسام حنا يودّع عام 2024 مع الـLBCI بكلمات مؤثرة... وهذه رسالته للبنانيين! (فيديو)
6
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
أخبار دولية
00:46
بالصور: هكذا استقبل السوريون عام 2025
7
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
أمن وقضاء
23:52
بالفيديو: قوى الأمن ترافق المواطنين العائدين إلى منازلهم ليلة رأس السنة
8
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
أمن وقضاء
04:18
غادرت منزلها ولم تَعُد... فيوليت ناجي الحدّاد مفقودة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More