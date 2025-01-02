الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في مرجعيون وراشيا والشمال ورأس بعلبك والشوف

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 2/1/2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في المناطق التالية:

-حقلَ القليعة – مرجعيون

-حقل اليابسة – راشيا

-منطقة البقيعة - الشمال

-منطقة رأس بعلبك

-منطقة الناعمة – الشوف".