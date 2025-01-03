سرقا من داخل أحد المنازل مالاً ومصاغاً ذهبية... ومفرزة بعلبك القضائية تلقي القبض عليهما

ادعت مواطنة من مدينة بعلبك بتاريخ 17-12-2024، حول دخول أشخاص مجهولون إلى منزلها، وسرقوا من داخله مبلغا ماليا عبارة عن 35,000$ ومصاغ ذهبية بقيمة 50,000$.



ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، تمكّنت من تحديد هوية السارقَين وتوقيفهما وهما:



- أ. ع. (مواليد عام 1986، مكتوم القيد)

- ع. ع. (مواليد عام 1997، سورية)



وقد تبيّن أنهما كانا يعملان لدى المدعية، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِب إليهما، وجرى ضبط المصاغ الذهبية والمبلغ المالي.



وقد سُلِّمَت المضبوطات إلى الجهة المدّعية، وأودع الموقوفان المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص.