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الخروقات الإسرائيلية تتواصل في قرى في الجنوب
أمن وقضاء
2025-01-03 | 03:53
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الخروقات الإسرائيلية تتواصل في قرى في الجنوب
تتواصل الخروقات الإسرائيلية في القرى التي يحتلها العدو إسرائيلي في الجنوب، حيث قامت جرافات العدو بهدم عدد من المنازل في احياء بلدة الناقورة وسوتها بالارض، الأمر الذي أخّر دخول الجيش اللبناني إلى البلدة امس، ومن المتوقع بأن يدخل الجيش اللبناني إلى الناقورة ربما غدا لإعادة انتشاره في مراكزه بعد تراجع القوات الإسرائيلية المعادية من أحياء البلدة باتجاه رأس الناقورة وبلدة علما الشعب.
وقد شهد طريق عام البياضة الناقورة دوريات لليونيفيل وتحركات مكثفة إلى جانب الجيش اللبناني الذي وضع عوائق إسمنتية عند طريق الحمرا البياضة الساحلي باتجاه الناقورة مانعا الدخول وسلوك الطريق إلى الناقورة باستثناء اليات اليونيفيل وموظفيها، إلى ذلك تستمر فرق الهندسة في الجيش اللبناني بمسح والكشف على المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال من بلدة شمع إضافة إلى البياضة.
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