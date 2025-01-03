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تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك

أمن وقضاء
2025-01-03 | 06:16
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تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك
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تفاصيل الاشكال بين الجيش اللبناني وعدد من السوريين في منطقة معربون - بعلبك

أثناء عمل وحدة من الجيش اللبناني على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون - بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين.

وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة.

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