توقيف مواطن يروّج المخدرات على المسلك الساحلي الممتد من صيدا وصولاً إلى الجية وجدرا

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "مرسيدس" وذلك بين منطقتي جدرا والجية.



ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، ويدعى: أ. ا. د. (مواليد عام 1988، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا ترويج وتعاطي مخدّرات.



وبتاريخ 21-12-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن سيارة نوع "مرسيدس" لون زيتي في محلة جدرا حيث أوقفته بالجرم المشهود وتم ضبط السيارة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشه والسيارة تم العثور على:



– مسدس حربي مع ممشط و11 طلقة صالحة للاستعمال.



– 9 أكياس نايلون صغيرة تحتوي على مادة حشيشة الكيف.



– كمية من المواد المخدّرة مقسمة داخل: 71 علبة بلاستيكية، 8 أكياس من النايلون،

4 مظاريف، 10 علب بلاستيكية شفافة فارغة.



– حقيبة لون أسود بداخلها مبالغ مالية.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات وذلك على المسلك الممتد من الأوتوستراد الساحلي من صيدا وصولاً الى منطقة الجية وجدرا، وأنه يقوم بعمليات الترويج لصالح أحد التجار. كما صرح أن المسدس الحربي الذي ضبط بحوزته عائد للتاجر، الذي طلب منه ابقائه معه لتخويف الزبائن في حال تهربهم من الدفع.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.