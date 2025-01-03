في بلدة قانا... قتيل و3 جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار

وقع إشكال بين أشخاص في ساحة بلدة قانا في قضاء صور على خلفية خلاف قديم.



وتطور الإشكال الى اطلاق نار ما أدى إلى وفاة شخص واصابة 3 أشخاص بجروح، حالة احدهم خطرة.



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والأجهزة الأمنية وباشرت التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب.