انهيار جزئي لطريق ضهر البيدر من جهة المريجات

مع اول منخفض جوي، سجلت طريق ضهر البيدر الدولية في البقاع الانهيار الاول من جهة بلدة المريجات.



الجدير ذكره، ان وزارة الاشغال العامة كانت قد اطلقت اعمال صيانتها وتأهيلها خلال الصيف الا ان اندلاع الحرب اوقف الأعمال على هذه الطريق.