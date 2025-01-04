الجيش: تفجير ذخائر من مخلفات الجيش الاسرائيلي في منطقة القليلة والحنية - صور

قام فوج الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير زخائر وقذائف غير منفجرة من مخلفات العدو الاسرائيلي في منطقة القليلة والحنية في قضاء صور.

تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي في اجواء مدينة صور وقرى القطاع الغربي على علو منخفض.