انتهاء الاشتباكات التي وقعت امس بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين بعد تجددها

الاشتباكات التي وقعت امس بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين عند الحدود في البقاع أدت إلى إصابة 4 من عناصر الجيش في جروح متوسطة.تلك الاشتباكات التي بدأت صباح امس، تجددت في ساعات المساء، لتنتهي بعد إرسال هيئة تحرير الشام قوة إلى سرغايا السورية المواجهة لبلدة معربون اللبنانية واجراء هيئة تحرير الشام الاتصالات اللازمة مع الجانب اللبناني.