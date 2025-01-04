سرقة كابلات كهربائية للمرة الثالثة في الميناء ومطالبة بمعاقبة المرتكبين

تعرضت الكابلات النحاسية التابعة لشركة قاديشا للسرقة مجددًا في المنطقة الممتدة بين "السبينس" و"كاليري فري" في منطقة الميناء للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع.



واكد اهالي المنطقة المتضررين من عملية السرقة في بيان ان "هذه الجريمة لا تستهدف الشركة فقط، بل تمس حياة المواطن البسيط الذي يعتمد على ساعات الكهرباء القليلة لتلبية احتياجاته اليومية والأساسية"، سائلين "من المسؤول عن هذه الجريمة المتكررة؟ أين الرقابة وكيف يتمكن هؤلاء السارقون من تنفيذ جرائمهم دون حسيب او رقيب بينما يدفع المواطن الذي يعاني من انقطاع الخدمات وازمة معيشية صعبة الثمن دائمًا، ونترك الجواب الى الجهات المعنية والمسؤولين".



وأعربوا عن استنكارهم "هذا التصرف البعيد كل البعد عن الانسانية وفقدان الضمير"، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها الامنية والقضائية بـ"اتخاذ كل الاجراءات القانونية الصارمة وانزال اشد العقوبات بحق السارقين والمتورطين، ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تمس حياة المواطنين وتهدد استقرارهم وحقوقهم".