الجيش: تمارين تدريبية في منطقتَي قناة باكيش والدوار وحقل مزرعة حنوش

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن وحدات من الجيش ستقوم اعتبارًا من 6 /1 /2025 ولغاية 12 /1 /2025، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية ورمايات في منطقتَي قناة باكيش - المتن والدوار – برمانا بواسطة الطوافات، وحقل تدريب مزرعة حنوش – حامات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة".