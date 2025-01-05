الجيش يفتح ثلاث طرق كان العدو الإسرائيلي قد أغلقها فجرًا في الطيبة – مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان ومواطنيه، توغلت قوات معادية بتاريخ 5 /1 /2025 فجرًا في منطقة الطيبة - مرجعيون، وأقدمت على إغلاق ثلاث طرق بسواتر ترابية".



ولفتت في بيان، الى انه "على أثر ذلك، توجهت دورية من الجيش إلى موقع التوغل لمتابعة الوضع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار(Mechanism)، وأعادت فتح هذه الطرق".