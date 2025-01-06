تفجير منازل في الناقورة و"اليونيفيل" تطلق صفارات الإنذار

نفذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عملية تفجير لعدد من المنازل في الناقورة، وصل صداها الى قرى القطاع الغربي في قضاء صور.



وكانت "اليونيفيل" أطلقت صفارات الإنذار على دفعتين Level 3 وLevel 2 في مقرها العام في الناقورة.