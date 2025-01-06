وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة وبدأت الانتشار فيها... ودعوة إلى عدم الاقتراب من المنطقة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدات الجيش تمركزت حول بلدة الناقورة - صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكستين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة.



وأفادت في بيان، بأن الانتشار سوف يُستكمل خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة.



لذلك، دعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.