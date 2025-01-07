إصابة شاب في عين الحلوة في إشكال فردي

تطور إشكال فردي داخل مخيم عين الحلوة إلى اطلاق نار، وادى الى اصابة شاب بجروح طفيفة في الرأس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.