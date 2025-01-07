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السفارة الأميركية: آلية مراقبة عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني

أمن وقضاء
2025-01-07 | 08:34
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السفارة الأميركية: آلية مراقبة عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني
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السفارة الأميركية: آلية مراقبة عمليات اللواء الخامس في الجيش اللبناني

زار اللواء الأميركي جاسبر جيفرز، رئيس آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية، صباح اليوم مقر قيادة اللواء الخامس التابع للجيش اللبناني في جنوب غرب لبنان، برفقة العميد الفرنسي غيوم بونشين. ويقع المقر على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق الناقورة، وهي بلدة أصبحت تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإسرائيلية في السادس من حزيران.

وفي إطار المرحلة الانتقالية التي تتيحها الآلية، قام الجيش اللبناني فورًا بنشر قوات في المنطقة لتأمين الطرق وإزالة الذخائر غير المصرح بها وتوفير الأمن للشعب اللبناني. وقد شاهد الجنرالان جيفرز وبونشين كميات كبيرة من الأسلحة التي سيتم تدميرها في الأيام المقبلة، والتي صادرتها القوات المسلحة اللبنانية من جماعات مسلحة غير شرعية.

وأشاد اللواء جيفرز بجهود الجيش اللبناني، قائلًا: "الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية لتوفير الأمن في لبنان، ويستمر في إظهار قدراته ونواياه وقيادته ليؤكد لنا ولباقي أعضاء الآلية أنه قادر على تأمين لبنان والدفاع عنه. لقد تصرف بحسم وسرعة وبخبرة واضحة. واليوم رأينا مثالًا على ذلك مع جنود اللواء الخامس. وعلى وجه الخصوص، يتمتع المهندسون في الجيش باحترافية حقيقية، حيث يزيلون مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة ويجعلونها آمنة كل أسبوع."
 

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