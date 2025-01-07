قرار قضى بإبطال القانون المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى

أصدر المجلس الدستوريّ بالإجماع قرارًا قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتمديد سنّ التقاعد لقضاة بعينهم.وأعدّ الطعن نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، ووقّع عليه أحد عشر نائبًا، وفق ما أكّد نادي قضاة لبنان.