امرأة تطلق النار على رجل في الهرمل وترديه قتيلا

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن المدعوة (س. ن) أقدمت اليوم على اطلاق النار من سلاح حربي على الشاب (و.ع) في الهرمل، فأردته قتيلا.وسلمت نفسها الى مخفر الهرمل الذي باشر التحقيق في الحادث.