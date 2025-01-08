عامل سوري سرق 3 آلاف دولار من محطة محروقات في صور وفر إلى جهة مجهولة

أقدم عامل سوري على سرقة 3 آلاف دولار من إحدى محطات المحروقات في محلة البص في صور، حيث يعمل، وفر إلى جهة مجهولة.



وتقدمت إدارة المحطة في شكوى بحقه.