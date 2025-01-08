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بلدية طيرحرفا: لعدم المغامرة بتاتًا في مسألة العودة

أمن وقضاء
2025-01-08 | 15:56
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بلدية طيرحرفا: لعدم المغامرة بتاتًا في مسألة العودة
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بلدية طيرحرفا: لعدم المغامرة بتاتًا في مسألة العودة

أعلنت بلدية طيرحرفا أنه "بعد التواصل والتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني على اثر دخول وحداتها العسكرية والهندسية الى بلدة طيرحرفا بعد انسحاب الجنود الاسرائيليين من البلدة، تم إبلاغنا بالتريث في موضوع دعوة الأهالي لدخول البلدة في الوقت الراهن".

وقالت: "فوفق المعطيات الراهنة، فإن وضع البنية التحتية المزري يحول دون الولوج الى طيرحرفا والتنقل الطبيعي بين بيوتها وأحيائها، فالطرقات الرئيسية والفرعية شبه مدمرة وغير صالحة لتنقل المركبات السيارة على اختلافها، أما الكهرباء والمياه وشبكة الاتصالات فمتضررة بشكل كبير ما يجعل مقومات الحياة حتى اللحظة غير ممكنة. ناهيك عن المخلفات القابلة للانفجار التي تركها الجنود الاسرائيليين ما يعرض سلامة العابرين للخطر".

وعليه، طلبت من الأهالي "عدم المغامرة بتاتًا في مسألة العودة حفاظًا على سلامتهم ولاتاحة الفرصة امام فرق الجيش والدفاع المدني للقيام بواجبها في فتح الطرقات وانتشال جثامين الشهداء".

وقالت: "سنعلمكم فور وصولنا الى التطمنيات اللازمة في هذا الإطار".

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أمن وقضاء

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