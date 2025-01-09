أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الامن: القاء القبض على شخصين يمتهنان السّلب بقوّة السّلاح
أمن وقضاء
2025-01-09 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قوى الامن: القاء القبض على شخصين يمتهنان السّلب بقوّة السّلاح
صــدر عـن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:
"بتاريخ 4-1-2025، ادعت مواطنة لدى فصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي أنها أثناء وجودها داخل سياراتها في محلة خلدة، قام مجهول بتوجيه مسدس حربي نحوها، وسلب منها محفظتها، سوارين ذهبيين، وهاتفها الخلوي، وفرّ الى جهة مجهولة.
كما تقدمت في التاريخ ذاته سيدة من الجنسية الفلسطينية بادعاء لدى الفصيلة المذكورة، مفاده أنها تعرضت لسرقة من قبل /3/ أشخاص، حيث شهر أحدهم مسدسًا حربيًا بوجهها، وعمد شخصان على متن دراجة آلية الى سرقة محفظتها وفي داخلها مبلغ /700/$.
نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها عناصر الفصيلة، تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، حيث توافرت لها معلومات بشأن دخوله الى احد المستشفيات مصابّا بطعنتي سكين، وذلك اثر اشكال حصل في محلة الناعمة.
بناء عليه، توجهت دورية من الفصيلة المعنية الى المستشفى، واوقفته وتبين انه يدعى:
ب. ي. (مواليد عام 2003، لبناني) –
وقد تعرفت إليه المدعيتان اللتان وقعتا ضحية اعماله، واتخذتا بحقه صفة الادعاء الشخصي.
كذلك، وبعد عمليات الرصد والتعقب، توصلت مفرزة استقصاء جبل لبنان الى تحديد مكان وجود أحد شركائه.
بتاريخ 8-1-2025، كَمَنت له احدى دوريات هذه المفرزة في محلة الناعمة، وألقت القبض عليه، ويدعى:
ح. ع. (مواليد عام 2008، فلسطيني) حسب اقواله – التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الامن:
القاء
القبض
شخصين
يمتهنان
السّلب
بقوّة
السّلاح
بلدية طيرحرفا: لعدم المغامرة بتاتًا في مسألة العودة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:08
جوزيف عون: عهدي ان اسهر على تفعيل الاجهزة الامنية وأن اناقش سياسة دفاعية استراتيجية مما يمكن الدولة اللبنانية من ازالة الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الاراضي اللبنانية
خبر عاجل
08:08
جوزيف عون: عهدي ان اسهر على تفعيل الاجهزة الامنية وأن اناقش سياسة دفاعية استراتيجية مما يمكن الدولة اللبنانية من ازالة الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الاراضي اللبنانية
0
آخر الأخبار
2025-01-06
ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: رئيس الوزراء صادق في الجلسة على القبض على منفذي العمليات وتقديمهم للعدالة
آخر الأخبار
2025-01-06
ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: رئيس الوزراء صادق في الجلسة على القبض على منفذي العمليات وتقديمهم للعدالة
0
أخبار لبنان
2025-01-06
الشؤون العقارية أعلنت جدول تسليم أوامر القبض
أخبار لبنان
2025-01-06
الشؤون العقارية أعلنت جدول تسليم أوامر القبض
0
أخبار لبنان
2025-01-05
قوى الامن: أعمال صيانة الاثنين على المسلك الغربي من جسر خلدة
أخبار لبنان
2025-01-05
قوى الامن: أعمال صيانة الاثنين على المسلك الغربي من جسر خلدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:56
بلدية طيرحرفا: لعدم المغامرة بتاتًا في مسألة العودة
أمن وقضاء
15:56
بلدية طيرحرفا: لعدم المغامرة بتاتًا في مسألة العودة
0
أخبار دولية
15:17
الجيش الإسرائيلي يستعد للإحتمالات كافة عند الحدود مع لبنان
أخبار دولية
15:17
الجيش الإسرائيلي يستعد للإحتمالات كافة عند الحدود مع لبنان
0
أمن وقضاء
15:15
القصف الإسرائيلي قضى على مشاهد الحياة كلها في قرى الشريط الحدودي
أمن وقضاء
15:15
القصف الإسرائيلي قضى على مشاهد الحياة كلها في قرى الشريط الحدودي
0
أمن وقضاء
10:46
عامل سوري سرق 3 آلاف دولار من محطة محروقات في صور وفر إلى جهة مجهولة
أمن وقضاء
10:46
عامل سوري سرق 3 آلاف دولار من محطة محروقات في صور وفر إلى جهة مجهولة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:41
طوني فرنجية: سليمان فرنجية أعلن منذ اللحظة الأولى أنه عندما سيتم التوافق على شخصية تحظى بأكثر من 65 صوتا سينسحب لصالحها شرط أن تتمتع هذه الشخصية بالمواصفات
أخبار لبنان
05:41
طوني فرنجية: سليمان فرنجية أعلن منذ اللحظة الأولى أنه عندما سيتم التوافق على شخصية تحظى بأكثر من 65 صوتا سينسحب لصالحها شرط أن تتمتع هذه الشخصية بالمواصفات
0
أمن وقضاء
2025-01-08
امرأة تطلق النار على رجل في الهرمل وترديه قتيلا
أمن وقضاء
2025-01-08
امرأة تطلق النار على رجل في الهرمل وترديه قتيلا
0
خبر عاجل
2025-01-07
معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ
خبر عاجل
2025-01-07
معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ
0
صحة وتغذية
2025-01-02
للحفاظ على جودته ونكهته... إليكم هذه النصائح لتخزين زيت الزيتون بالطريقة الصحيحة!
صحة وتغذية
2025-01-02
للحفاظ على جودته ونكهته... إليكم هذه النصائح لتخزين زيت الزيتون بالطريقة الصحيحة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
جوزيف عون: سأعمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح"
أخبار لبنان
08:20
جوزيف عون: سأعمل على تأكيد حق الدولة في "احتكار حمل السلاح"
0
آخر الأخبار
07:19
لحظة دخول زوجة قائد الجيش الى المجلس النيابي (فيديو)
آخر الأخبار
07:19
لحظة دخول زوجة قائد الجيش الى المجلس النيابي (فيديو)
0
أخبار لبنان
06:57
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
أخبار لبنان
06:57
تحضيرات في العيشية - جزين للإحتفال في حال انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية
0
أخبار لبنان
04:05
التحضيرات في قصر بعبدا قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية (فيديو)
أخبار لبنان
04:05
التحضيرات في قصر بعبدا قبيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية (فيديو)
0
خبر عاجل
03:44
وصول ميقاتي ولودريان الى مجلس النواب
خبر عاجل
03:44
وصول ميقاتي ولودريان الى مجلس النواب
0
آخر الأخبار
03:18
النائب نعمة افرام للـLBCI: مع التوافق حول قائد الجيش اما اذا لم ينجح "فلكلّ حادث حديث"
آخر الأخبار
03:18
النائب نعمة افرام للـLBCI: مع التوافق حول قائد الجيش اما اذا لم ينجح "فلكلّ حادث حديث"
0
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
0
آخر الأخبار
03:05
النائب الان عون للـLBCI: سأصوّت لقائد الجيش والتوافق حول اسمه يكتمل
آخر الأخبار
03:05
النائب الان عون للـLBCI: سأصوّت لقائد الجيش والتوافق حول اسمه يكتمل
0
آخر الأخبار
02:57
نجاة صليبا للـLBCI: اليوم في رئيس وبلشنا نعمّر وخلص الدمار
آخر الأخبار
02:57
نجاة صليبا للـLBCI: اليوم في رئيس وبلشنا نعمّر وخلص الدمار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
14:43
هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...
خبر عاجل
14:43
هذه آخر أرقام إحصاءات خيارات النواب والكتل النيابية لرئاسية الجمهورية...
2
أخبار لبنان
10:52
حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..
أخبار لبنان
10:52
حتى الساعة السادسة اليكم آخر الاحصاءات لخيارات النواب والكتل النيابية للانتخابات الرئاسية..
3
أخبار لبنان
05:35
فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"
أخبار لبنان
05:35
فيديو- بري عند بدء الدورة الاولى قبل رفع الجلسة لساعتين: "بدي اضهرلي شي ساعتين لبرّا اعمل شوية مشاورات ... اللي بدو يتغدى يتغدى.. اللي بدو يجيب ساندويشة .. يصطفلو"
4
أخبار لبنان
06:00
مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
06:00
مصدر من الثنائي امل - حزب الله يكشف: الإتصالات تتكثف على مستويين... اليكم التفاصيل
5
أخبار لبنان
03:48
حتى الساعة..اليكم آخر الارقام الرئاسيّة
أخبار لبنان
03:48
حتى الساعة..اليكم آخر الارقام الرئاسيّة
6
أخبار لبنان
10:23
فرنجية: أعلن سحب ترشيحي...وادعم قائد الجيش
أخبار لبنان
10:23
فرنجية: أعلن سحب ترشيحي...وادعم قائد الجيش
7
خبر عاجل
02:49
بحسب معلومات للـLBCI لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون الرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية
خبر عاجل
02:49
بحسب معلومات للـLBCI لقاء آخر حصل عند الواحدة ونصف فجراً بين معاون الرئيس بري علي حسن خليل والموفد السعودي في مقر الأخير واتسمت الاجواء بالايجابية
8
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
خبر عاجل
03:13
النائب جميل السيد للـLBCI: اليوم يُصدّقون على تعيين قائد الجيش من قبل الدول وانا لن أصدّق وهذا الرئيس عليه ان يُثبت شرعيّته بالممارسة والحكومة والسيادة في ارض الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More