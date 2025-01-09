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قوى الامن: القاء القبض على شخصين يمتهنان السّلب بقوّة السّلاح

أمن وقضاء
2025-01-09 | 03:38
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قوى الامن: القاء القبض على شخصين يمتهنان السّلب بقوّة السّلاح
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قوى الامن: القاء القبض على شخصين يمتهنان السّلب بقوّة السّلاح

صــدر عـن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

"بتاريخ 4-1-2025، ادعت مواطنة لدى فصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي أنها أثناء وجودها داخل سياراتها في محلة خلدة، قام مجهول بتوجيه مسدس حربي نحوها، وسلب منها محفظتها، سوارين ذهبيين، وهاتفها الخلوي، وفرّ الى جهة مجهولة.

كما تقدمت في التاريخ ذاته سيدة من الجنسية الفلسطينية بادعاء لدى الفصيلة المذكورة، مفاده أنها تعرضت لسرقة من قبل /3/ أشخاص، حيث شهر أحدهم مسدسًا حربيًا بوجهها، وعمد شخصان على متن دراجة آلية الى سرقة محفظتها وفي داخلها مبلغ /700/$.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها عناصر الفصيلة، تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه بهم، حيث توافرت لها معلومات بشأن دخوله الى احد المستشفيات مصابّا بطعنتي سكين، وذلك اثر اشكال حصل في محلة الناعمة.

بناء عليه، توجهت دورية من الفصيلة المعنية الى المستشفى، واوقفته وتبين انه يدعى:

ب. ي. (مواليد عام 2003، لبناني) –

وقد تعرفت إليه المدعيتان اللتان وقعتا ضحية اعماله، واتخذتا بحقه صفة الادعاء الشخصي.

كذلك، وبعد عمليات الرصد والتعقب، توصلت مفرزة استقصاء جبل لبنان الى تحديد مكان وجود أحد شركائه.

 بتاريخ 8-1-2025، كَمَنت له احدى دوريات هذه المفرزة في محلة الناعمة، وألقت القبض عليه، ويدعى:

ح. ع. (مواليد عام 2008، فلسطيني) حسب اقواله – التحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين".

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