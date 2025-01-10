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"الريجي" تضبط سجائر الكترونية مهربة تحوي مواد مخدرة

أمن وقضاء
2025-01-10 | 08:44
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&quot;الريجي&quot; تضبط سجائر الكترونية مهربة تحوي مواد مخدرة
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"الريجي" تضبط سجائر الكترونية مهربة تحوي مواد مخدرة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، أنه "بناء على إشارة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، دهمت قوة من جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" شقتين سكنيتين في منطقتي الأوزاعي والحازمية وضبطت كميات من السجائر الالكترونية التي تحوي في داخلها أربعة اصناف من المخدرات. 
 
وتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، وأحيل الموقوف مع المحاضر إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي.
 
وحذرت "الريجي" المواطنين من شراء أية مصنوعات تبغية غير صادرة من مستودعاتها".

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