تعميم أوصاف جثة امرأة مجهولة الهوية عثر عليها في محلة الفيدار...

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه "بتاريخ 09-01-2025، عُثر على جثّة امرأة مجهولة الهويّة نتيجة تعرّضها للصّدم في محلّة الفيدار، على المسلك الشرقي قبل جسر الفيدار، وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى البوار الحكومي، ولغاية تاريخه لم يحضر أحدٌ للسّؤال عنها".



ولققت الى انها في العقد الرابع من العمر، ذات بشرة بيضاء، متوسطة القامة، نحيلة الجسم، لون شعرها أسود وكثيف، ترتدي فستان وحذاء لون أسود.



وطلبت المديريّة من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئاً، الاتّصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 243312-70، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.