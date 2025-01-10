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بلدية طيردبا طالبت بعدم التردد إلى مكان الغارة لوجود ذخائر غير منفجرة

أمن وقضاء
2025-01-10 | 11:48
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بلدية طيردبا طالبت بعدم التردد إلى مكان الغارة لوجود ذخائر غير منفجرة
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بلدية طيردبا طالبت بعدم التردد إلى مكان الغارة لوجود ذخائر غير منفجرة

طالبت بلدية طيردبا بـ"عدم التردد الى مكان الغارة".

وقالت في بيان: "بعد التنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، يمنع التردد إلى مكان الغارة حرصًا على سلامة الجميع بسبب وجود ذخائر غير منفجرة ما زالت في المكان، وستعمل فرق الهندسة في الجيش اللبناني على إزالتها يوم غد".

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