طوارىء الصحة في حصيلة نهائية للغارة على طيردبا: 5 شهداء و4 جرحى

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الغارة الإسرائيلية على بلدة طيردبا أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح".

