أمن الدولة في عكار تصادر أطناناً من البطاطا المهرّبة

في إطار مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، أقدمت دوريّة لأمن الدولة في عكار -مكتب حلبا، وبمؤازرة مندوب من مصلحة الزراعة، على مصادرة 8 أطنان من البطاطا المهرّبة من سوريا في سوق الخضار في قبّة بشمرا، وتقوم اليوم بتوزيع الكميّة المصادرة على الجمعيّات الخيرية في المنطقة، بعد أخذ إشارة القضاء.