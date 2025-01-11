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توقيف شاحنة محمّلة بحاويات وخزانات حديدية تستخدم لتصنيع المخدرات

أمن وقضاء
2025-01-11 | 07:38
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توقيف شاحنة محمّلة بحاويات وخزانات حديدية تستخدم لتصنيع المخدرات
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توقيف شاحنة محمّلة بحاويات وخزانات حديدية تستخدم لتصنيع المخدرات

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بنقل حاويات وخزّانات حديدية لتصنيع المخدّرات. وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر لتكثيف الدوريات في المناطق، وعلى المسالك التي يحتمل اعتمادها لنقل الحاويات والخزّانات المذكورة والعمل على توقيفها. وبنتيجة المتابعة الميدانية والتقنية التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠٢٥ من الاشتباه بشاحنة نوع "مرسيدس اكتروس" محمّلة بحاويات وخزّانات حديدية على حاجز دير عمار، حيث عملت على توقيفها بحيث تمّ ضبط الحمولة وتوقيف سائق الشاحنة وهو المدعو: ص. س. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني).

وبالتحقيق معه، صرّح بأنّه قام بتحميل البضاعة من بؤرة في محلّة العوادة - وادي خالد عائدة للمدعو (أ. ع. من مواليد عام ١٩٨٤، سوري) -تبيّن أنّه فرّ إلى سوريا- وكان بصدد نقلها وتفريغها في بؤرة أخرى في محلّة البدّاوي عائدة للمدعو (خ. ط. من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني) وذلك مقابل مبلغ ٤٠٠ دولار أميركي، وأضاف أنّها المرة الثالثة التي يقوم فيها بنقل حمولة لصالح (أ. ع.) وأنكر معرفته بمصدر الخزّانات الحديدية، بحسب ما جاء في بلاغ للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.

وقد تمّ استدعاء (خ. ط.)، وباستماع إفادته صرّح بأنّ الأوّل قام سابقًا بتفريغ ٦ حمولات في البؤرة العائدة له، وأنّه يجهل مصدر الحمولة، وهو يقوم فقط بالكشف عليها قبل شرائها.

بتفتيش الشاحنة، لم يتمّ العثور على أيّ شيء مشبوه.

وبتفتيش البؤرة العائدة للمدعو (أ. ع.) تمّ العثور على العديد من الخزّانات الحديدية، فتمّ ضبطها وختم البؤرة بالشمع الأحمر، وحجز شاحنة المرسيدس عدليًّا.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّ (ص. س.) وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ (أ. ع.).

أخبار لبنان

أمن وقضاء

دير عمار

توقيف

شاحنة

المخدرات

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