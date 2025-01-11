استكمال انتشار وحدات من الجيش في رأس الناقورة - صور وبلدات في القطاع الغربي

تستكمل وحدات الجيش الانتشار في رأس الناقورة – صور وبلدات في القطاع الغربي علما الشعب، الضهيرة، عيترون، بنت جبيل، طيرحرفا، مجدل زون، الصالحني والقوزح بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وتعمل على تعزيز التمركز وتأمين النقاط المهمة، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان –… pic.twitter.com/61q04Sw5zS
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 11, 2025
تستكمل وحدات الجيش الانتشار في رأس الناقورة – صور وبلدات في القطاع الغربي علما الشعب، الضهيرة، عيترون، بنت جبيل، طيرحرفا، مجدل زون، الصالحني والقوزح بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وتعمل على تعزيز التمركز وتأمين النقاط المهمة، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان –… pic.twitter.com/61q04Sw5zS