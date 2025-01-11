بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدّرات ينشط في الضاحية الجنوبية ومحيطها

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وترويجها، وبنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات؛ لتحديد هويّة المتورّطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدِّرات ينشط بعمليات الترويج في ضمن منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها، وهو المدعو ا. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني)، من أصحاب السوابق بقضايا مخدّرات، سرقة، ضرب وتحرّش.



وبتاريخ 07-01-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات، في محلّة حيّ السلّم على متن دراجة آليّة نوع “لاندي” لون أسود دون لوحات. وبتفتيشه والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي:



-28 كيسًا بداخله مادّة حشيشة الكيف.

-3 أكياس بداخلها مادّة الماريجوانا.

-88 طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة باز الكوكايين.

-4 حبوب مخدِّرة.

-مسدّس حربي مع ممشط وطلقتَين.

-هاتف خلوي ومبلغ مالي.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتجارة المخدرات وترويجها في منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء