الجيش: توقيف 4 أشخاص في مدينة صور لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 10 /1 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور المواطنين: (ح.ا.) (ح.ع.) (م.ي.م.) لإطلاقهم النار بتواريخ مختلفة، كما أوقفت المصري (م.د.) لارتباطه بعصابة تقوم بفرض الخوات وافتعال إشكالات مسلحة، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وأعتدة عسكرية.



وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.