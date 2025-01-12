الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 12 / 1 / 2025، ما بين الساعة 15.45 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في علمان - مرجعيون".