ادعى أنه سُرق منه مبلغ ٢٩ ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات كشفت كذب ادعائه وأوقفته

إدعى ا. م. (من مواليد عام ١٩٨٠، سوري) بتاريخ 07-01-2025، أنه أثناء وجوده في محلة النهر، أقدم مجهول على متن دراجة آلية من دون لوحات على نشل حقيبة كتف كانت بحوزته وبداخلها مبلغ 29000 ألف دولار أميركي وهاتفه الخلوي، وفرّ إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية السرقة. ومن خلال الكشف على موقع الحادثة والمتابعة التقنية، لم يتبيّن تعرّض المدعي لعملية نشل وأن ادعاءَه كاذب، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 08-01-2025، تم استدعاؤه، وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة التي تثبت كذب ادّعائه، اعترف بأنه فبرك موضوع تعرّضه لعملية النشل وأنّه قام بإخفاء المبلغ في منزله في محلة جبيل. وأضاف أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته سلّمه إياه صديقه على سبيل الأمانة لتسليمه لشخص آخر في محلة برج حمود.



وقد توجّهت إحدى دوريات الشعبة إلى منزله في محلة جبيل، وبتفتيشه تم ضبط المبلغ المالي كاملاً وجرى تسليمه إلى صاحبه.



وبحسب المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.