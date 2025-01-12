دهم منازل مطلوبين في عرسال... وضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 12 / 1 / 2025، وبعد توافر معلومات حول عمليات تجارة أسلحة ووجود مخزن في بلدة عرسال، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة رأس السرج - عرسال، وتم ضبط مخزن يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المتنوعة داخل منزل أحد المطلوبين. كما أوقفت في بلدة عرسال - البقاع المواطن (م.ر.) والسوري (ي.ب.) وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وكمية من الذخائر.



وبحسب البيان، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.