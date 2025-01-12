غادر منزله ولم يَعُد... شكيب عساكر مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شكيب نصر الله عساكر (من مواليد عام 1969، لبناني الجنسية) الذي غادر بتاريخ 11-01-2025 منزله الكائن في محلة الأشرفية - كرم الزيتون إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم 328094/01 او 328086/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.